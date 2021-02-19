Почти сто мигрантов зарегистрировали в доме в Тольятти

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В ходе проведения профилактических мероприятий участковые уполномоченные полиции совместно с инспектором отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Тольятти выявили факт фиктивной регистрации граждан.

По данным полицейских, местная жительница 1971 года рождения в ноябре прошлого года незаконно поставила на миграционный учет 91 иностранного гражданина по месту своей регистрации и проживания в частном доме, расположенном в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

По информации правоохранителей, женщина официально не трудоустроена, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои услуги денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.