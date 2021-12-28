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Почти 5 сотен человек проверили в Самаре на долги

28 декабря 2021 13:41
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Почти 5 сотен человек проверили в Самаре на долги

Судебные приставы Самарской области приняли участие во Всероссийской акции «Узнай о своих долгах».

В один и тот же день судебные приставы по всей стране, вооружённые смартфонами с мобильным приложением «ФССП», отправились в крупные торговые центры, на вокзалы и предприятия с одной целью — проинформировать граждан о возможностях самостоятельно узнавать о неоплаченных долгах. Во Всероссийской акции приняли участие также сотрудники Управления ФССП России по Самарской области, которые рассказали жителям региона, как проверить себя на наличие задолженности.

В этот день почти 500 граждан узнали о возможностях «Банка данных исполнительных производств», личного кабинета на Едином портале государственных услуг и мобильного приложения «ФССП». В рамках акции было выявлено 86 должников, которые частично или полностью погасили свои задолженности на общую сумму свыше 300 тысяч рублей. Работниками Службы жителям губернии было роздано 770 памяток о работе «Банка данных исполнительных производств» и установлено на их мобильные устройства 92 приложения «ФССП».

Приоритетная задача мероприятия — не выявить должников, а проконсультировать жителей региона об имеющейся задолженности, дать профессиональные советы и ознакомить с сервисами, которые позволяют самостоятельно узнать о неоплаченных долгах и погасить их в режиме «online».

Теги: Судебные приставы

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