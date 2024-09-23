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Почти 150 человек были прописаны в маленькой тольяттинской квартире

23 сентября 2024 09:44
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Почти 150 человек были прописаны в маленькой тольяттинской квартире

Участковые уполномоченные отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местная жительница 1991 года рождения с февраля по август текущего года незаконно поставила на миграционный учет 148 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Безработная в 2023 году привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления, но суд учел тот факт что, злоумышленница  способствовала раскрытию этого преступления,   и освободил ее  от уголовной ответственности.

Женщина неоднократно предупреждалась  сотрудниками полиции об ответственности в случае повторного нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение – свыше 10 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.

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