Побеге заключенных из ИВС в Истре: что известно

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Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре в ночь на 6 августа. В подмосковной прокуратуре сообщили, что сбежавшие не вооружены, а при их побеге никто не пострадал. ТАСС собрал все, что известно об инциденте на данный момент.

Обстоятельства побега

В правоохранительных органах не исключают, что обвиняемые смогли выломать лоток для еды в камере и вскрыть замок, после чего сбежали через заднюю дверь.

В свою очередь в СК сообщили, что беглецы открутили замки камеры гаечным ключом, который "запрещен в обороте в помещении ИВС".

Дежурные сотрудники заявили, что обнаружили пропажу заключенных только при утреннем обходе, несмотря на шум.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, беглецам могли помочь полицейские.

В правоохранительных органах не исключают, что подсудимые могли еще рано утром уехать на одной из электричек, так как, судя по камерам видеонаблюдения, они направлялись именно к железнодорожной станции.

Информация о сбежавших

Источник ТАСС сообщил, что в числе беглецов находится обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова Александр Мавриди.

Помимо Мавриди из ИВС сбежали еще четверо - Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря - они проходят по обвинению в краже. Все пятеро беглецов являются уроженцами Молдавии.

Мавриди, по информации источника ТАСС, был переведен в камеру, откуда совершил побег, накануне вечером, став седьмым заключенным в шестиместной камере. Еще двое заключенных, по словам собеседника агентства, в момент побега спали.

Как заявил источник ТАСС, у сбежавших были сообщники на свободе. Их точное число сейчас устанавливается.

Реакция властей

Возбуждены два уголовных дела - о побеге (ст. 313 УК РФ) и превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Двое сотрудников ИВС арестованы до 5 октября по делу о превышении полномочий.

Свою проверку проводит прокуратура - она даст оценку действиям полицейских.

Беглецов ищут не только в Подмосковье, но и в Москве и соседних регионах.Предполагается, что они могли рано утром уехать из города на электричке.

Молдавские правоохранительные органы могут оказать российским коллегам помощь в розыске сбежавших, заявил ТАСС пресс-секретарь республиканского министерства иностранных дел и европейской интеграции Даниэл Водэ.

МВД объявило вознаграждение в 1 млн рублей за сбежавшего из ИВС Мавриди.

Фото: ТАСС