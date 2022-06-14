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По Самаре бегала косуля

14 июня 2022 11:02
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По Самаре бегала косуля

Дикие животные вновь становятся участниками дорожного движения и пугают городских жителей. 13 июня 2022 года, примерно в 8 часов утра в Самаре на пересечении улиц Осипенко и Ново-Садовой косуля чуть не спровоцировала ДТП.

Кадры с видеорегистратора местного жителя появились в сети Интернет. Косуля внезапно выбегает на дорогу, проскакивая перед Nissan Terrano. Водитель чудом успевает притормозить, в десятке сантиметров от лесного жителя.

В следующий момент животное врезается в бок едущего по соседней полосе Hyundai Solaris. Косуля некоторое время бежит по дороге, будто соревнуясь в скорости с иномаркой, а затем сворачивает на обочину, резким маневром пересекает проезжую часть поперек и исчезает на перекрестке.

Водитель корейского автомобиля, в бок которого ударился представитель фауны Самарской области, включил «аварийный» сигнал и остановился на обочине. По всей видимости, косуля нанесла повреждение кузовному элементу машины. О судьбе лесного жителя пока не сообщается, пишет ТВ Самара. 

Фото: скрин видео

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