Леонид Рошаль дал рекомендации по лечению ребёнка, попавшего в дтп на М-5 в Самарской области

74

Планируется перевод малыша из реанимации СОКБ им.Середавина в отделение.

Состояние ребёнка 1 года 9 месяцев, пострадавшего в страшной аварии на М-5, улучшилось. Планируется его перевод из реанимации СОКБ им.Середавина в отделение.

О здоровье малыша заботится лично Губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона связался с Президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и попросил его провести телемедицинскую консультацию по состоянию ребёнка. Выдающийся врач такую консультацию провёл и подчеркнул, что маленькому пациенту оказана вся необходимая помощь, его перевод в столичные медучреждения не требуется. Также Леонид Рошаль отметил профессиональную работу команды медиков региона.

Напомним, ДТП на трассе М-5 в Сызранском районе произошло примерно 29 января в 19:20. Грузовик DAF столкнулся с Сhevrolet Niva и микроавтобусом Citroen, ехавшим из Сызрани в Ульяновскую область. Погибли 12 человек - водитель микроавтобуса и пассажиры. 10 из них - жители Ульяновской области.