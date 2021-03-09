По погибшим в ДТП около Самары объявлен траур в Волжском районе

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Семьи погибших в ДТП под Курумочем получат материальную помощь. Об этом сообщил глава Волжского района Евгений Макридин.

— Соболезную родным и близким. Это невосполнимая утрата, — пояснил чиновник.

По его словам, вторник, 9 марта, в Волжском районе объявили днем траура. А в самом поселке Курумоч траур будет длиться три дня, пишет 63.ру.

Авария с семью погибшими произошла утром в понедельник, 8 марта. По предварительной информации, водитель Volkswagen Tiguan на трассе Самара — Тольятти выехал на полосу встречного движения. Здесь легковой автомобиль столкнулся с грузовиком Isuzu.

В результате аварии погибли 7 человек, в возрасте от 17 до 24 лет. Все они находились в салоне Volkswagen.

Сейчас следователи разбираются в причинах и обстоятельствах аварии.

Фото: облМВД.