По делу о массовом отравлении фасолью в России допросили более 70 свидетелей

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Сотрудники силовых структур допросили более 70 свидетелей и провели свыше 100 обысков в рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении фасолью в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, имеющиеся в распоряжении агентства.

Уточняется, что всего по делу силовики провели 119 осмотров и обысков мест происшествий, а также допросили 73 свидетеля.

Ранее потерпевшими по делу о массовом отравлении фасолью признали 103 человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, а также выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В июне в России было зарегистрировано свыше 160 случаев ботулизма. Известно, что все пострадавшие заказывали продукты питания через службы доставки.