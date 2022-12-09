Площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" выросла до 15 тыс. кв. метров

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"Огнем охвачено порядка 15 тыс. квадратных метров", – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Он отметил, что в горящем здании раздаются взрывы. Там находится строительный магазин и детонируют лакокрасочные материалы.

На месте происшествия работают пожарные подразделения, в готовность приведена авиация МЧС России.

По факту случившегося прокуратура Московской области организовала проверку.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 7 тысяч квадратных метров. По словам очевидцев, горит находящийся в торговом центре гипермаркет OBI.