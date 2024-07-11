Площадь пожара в цехе в Химках выросла до 3000 кв.м, обрушилась кровля

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Площадь пожара в цехе по производству керамических плит в подмосковных Химках увеличилась до трех тысяч квадратных метров, в здании частично обрушилась кровля, сообщается в Telegram-канале МЧС.

"В Химках площадь пожара увеличилась до трех тысяч квадратных метров. Обрушилась кровля на тысяче квадратных метров", — говорится в посте.

На месте работают около 100 спасателей и 33 единицы техники.

Около 11:00 пожар удалось локализовать, пишет РИА Новости.

О возгорании кровли цеха в микрорайоне Сходня, на улице Некрасова, дом 2, стало известно в 07:13 мск. Сообщалось, что в здании хранятся 30 газовых баллонов, пожарные смогли вынести десять из них.

Пострадавших при пожаре нет, людей оперативно эвакуировали до приезда экстренных служб, заявили в администрации городского округа. Химкинская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Превышения нормативов по качеству атмосферного воздуха в Химках не выявили, отметили в пресс-службе областного Министерства экологии и природопользования.