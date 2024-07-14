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Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 47 га

14 июля 2024 19:55
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На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 47 га, пишут "Известия" со ссылкой на МЧС РФ.

«Тушение осложняет сильный ветер, в некоторых районах до 17 м/с», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день в минприроды Краснодарского края сообщили, что тушение затрудняют погодные условия. В труднодоступной местности спасатели тушат пламя с помощью ранцевых огнетушителей. Огонь также устраняют в районе населенных пунктов Псебе и Белозерный Краснодарского лесничества.

Лесной пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся ранее в этот день. Огонь поднимается от моря вверх в горы, из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая волна».

На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Пожар

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