письма об автомобильных штрафах могут приходить от мошенников

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Оповещения о штрафах без подтверждающего фото могут поступать от мошенников. Об этом в воскресенье, 2 октября, рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

В беседе с агентством «Прайм» эксперт затронул тему необычных штрафов, отправители которых используют специфические реквизиты, либо не прикладывают подтверждающее фото. По его словам, есть несколько возможных объяснений подобных ситуаций.

Если письмо прислали мошенники, это легко заметить при оплате.

«К тому же такие «штрафы» нигде не будут фигурировать — ни на «Госуслугах», ни на сайте ГИБДД», — добавил Уткин.

Также следует учитывать, что фото может быть загружено в базу позже — в таком случае имеет смысл отложить этот вопрос некоторое время, учитывая, что на оплату отводится до 20 дней.

В случае, когда на фото нет свидетельств нарушения, штраф можно обжаловать через «Госуслуги» или сайт ГИБДД.

Накануне доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская предупредила россиян о риске обмана на кассе магазина. Эксперт отметила, что злоумышленники могут использовать в своих схемах даже карты лояльности.

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