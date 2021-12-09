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Певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение

9 декабря 2021 13:56
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Певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение

Певицу Марину Хлебникову 9 декабря перевели из реанимации в ожоговое отделение.

По данным «Известий», в настоящее время состояние певицы удалось стабилизировать.

18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве, где Марина Хлебникова проживала с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой женщина уснула.

19 ноября сообщалось, что Хлебникова находится в коме в реанимации. У артистки обожжено 20% лица, а также есть ожоги головы, груди и бедер различной степени. Помимо этого зафиксированы немногочисленные глубокие ожоги и отравление продуктами горения. 27 ноября сообщалось, что артистка пришла в сознание.

6 декабря представители певицы рассказали о ее самочувствии. По их словам, состояние артистки стабилизируется с каждым днем.

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