Певец Пьер Нарцисс скончался в 45 лет

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Российские СМИ сообщили о кончине в возрасте 45 лет чернокожего певца Пьера Нарцисса, пишет МК.

По предварительным данным артист скончался накануне в результате остановки сердца после операции на почке.

Издание «СтарХит» сообщает, что кончину исполнителя подтвердили в его пресс-службе.

Российский певец камерунского происхождения Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза приехал в Россию, где в Егорьевске жила его сестра и поступил в МГУ на факультет журналистики. Известность получил после участия в проекте "Фабрика звезд - 2", где исполнил свое коронную песню "Шоколадный заяц".