Переводчик и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков попал в больницу

Российский переводчик и блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, попал в больницу. Об этом рассказал он сам 16 февраля.
«Неважно, что случилось, но две недели назад заболел, и что-то никак не проходит. Поэтому решил отдаться в лапы специалистов. Чувствую себя нормально, не помираю», — цитирует Гоблина телеканал «78».
На своей странице в Instagram переводчик выложил фотографии из больницы, а также пошутил про госпитализацию, сообщают "Известия".
«Как тот лось в анекдоте: я всё пью и пью, а мне всё хуже и хуже. Залет авторитетно», — написал он.