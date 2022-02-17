Переводчик и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков попал в больницу

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Российский переводчик и блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, попал в больницу. Об этом рассказал он сам 16 февраля.

«Неважно, что случилось, но две недели назад заболел, и что-то никак не проходит. Поэтому решил отдаться в лапы специалистов. Чувствую себя нормально, не помираю», — цитирует Гоблина телеканал «78».

На своей странице в Instagram переводчик выложил фотографии из больницы, а также пошутил про госпитализацию, сообщают "Известия".

«Как тот лось в анекдоте: я всё пью и пью, а мне всё хуже и хуже. Залет авторитетно», — написал он.