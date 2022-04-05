Перекрыли движение по части автомобильной дороги Отрадное – Богатое - Борское из-за обрушения

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В Самарской области перекрыли движение по автомобильной дороге Отрадное – Богатое - Борское на 19​ километре. Об этом жителям региона рассказали в администрации Борского района.

Неудобство для водителей связано с обрушением дороги. На кадрах, которые выложили очевидцы видно, что одна четвертая трассы ушла под землю.

На месте ЧП сейчас работают дорожные службы. Администрация муниципального района Борский на своей странице отметила, что движение в сторону Отрадного временно будет осуществляться через село Богатое, пишет ГТРК Самара.

Фото: vk.com/borskoe_adm