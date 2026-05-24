В России резко вырос спрос на мороженое
Пошлина за оформление гражданства России может вырасти в 12 раз
3900 участников на старте полумарафона Забег.РФ в Самаре!
В Клявлино учащихся научили отвечать мошенникам
Перед судом предстанет житель Сызрани, укравший телефона у студента
Вода в Волге близ Самары прогрелась до 13 градусов
новые меры поддержки многодетных семей коснутся 231 тыс. детей
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.21
0.42
EUR 82.54
-0.73
Перед судом предстанет житель Сызрани, укравший телефона у студента

161
В начале февраля текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился 22-летний местный житель, сообщивший о пропаже мобильного телефона стоимостью более 17 тысяч рублей. Молодой человек пояснил полицейским, что обнаружил отсутствие гаджета по дороге из университета. Самостоятельные поиски результата не принесли, после чего он обратился за помощью в полицию.

Спустя несколько дней во время несения службы сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское» задержали прохожего, который грубо нарушал общественный порядок. При составления административного протокола во время личного досмотра в присутствии понятых у него проверили мобильный телефон, imei которого в базе МВД числится в розыске. В ходе опроса мужчина пояснил, что нашел и решил использовать чужой телефон в личных целях. Понимая, что это противозаконно, избавился от сим-карты законного владельца.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Уголовное дело расследовано и направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
