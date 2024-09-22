Пельмени и курицу изъяли из магазина после смерти двух детей под Красноярском

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Следователи Красноярского края расследуют обстоятельства отравления многодетной семьи, в которой после употребления пельменей и курицы погибли два ребенка. Мясные продукты изъяли из сельского магазина.

ЧП произошло в селе Красная Сопка Назаровского района. Признаки отравления у членов семьи, в том числе у четырех несовершеннолетних детей 6, 11, 12 и 13 лет, появились утром 21 сентября.

Около 11 часов утра родители и дети обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты.

В результате резкого ухудшения самочувствия двое детей – 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались в больнице. Накануне вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине, – говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

После инцидента мясные продукты изъяли из сельского магазина. Ожидается допрос директора торговой точки.

Следователи возбудили уголовное дело о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц.

В центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств случившегося.