Пассажиры рейса Самара — Хургада застряли в Курумоче больше чем на 12 часов

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Ситуация с длительной задержкой рейса из Самары в Хургаду разрешилась благополучно. Судя по информации онлайн-табло Курумоча, борт вылетел на курорт в 00:37 понедельника, 10 июля. Изначально рейс был назначен на 11:10 воскресенья, 9 июля. Всё это время пассажиры находились в аэропорту.

— Время вылета нам меняли несколько раз. Как сказал сотрудник аэропорта, самолет неисправен, ждали деталь из Питера, деталь поставили. Потом сообщили, что обнаружили еще одну неисправность. И сказали, что замены рейса не будет, могут только починить самолет, — рассказала 63.RU одна из пассажирок.

Всего на рейс зарегистрировано 157 пассажиров, 27 из них — дети до 12 лет. Первыми о проблемах жителей региона с отправкой на курорт сообщили в транспортной прокуратуре днем в воскресенье, 9 июля. Тогда, по информации ведомства, самолет должен был вылететь в 16:50.