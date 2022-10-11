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Парк 60-летия Советской власти в Самаре не могут защитить от вырубки

11 октября 2022 10:22
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Парк 60-летия Советской власти в Самаре не могут защитить от вырубки

Изменение статуса Парка 60-летия Советской власти встало на паузу. Территорию хотели внести в так называемый лесопарковый зеленый пояс, но трудность оказалась в самом главном — во внесении нужных сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Спор вокруг судьбы парка начался еще несколько лет назад. Как сообщили власти, в течение многих лет граждане Самары последовательно отстаивали мнение, что в парке недопустима любая хозяйственная деятельность, которая навредит его природе.

В апреле 2022 года мэрия Самары подала в региональную Общественную палату ходатайство о внесении территории в лесопарковый зеленый пояс. Согласно регламенту, чиновники устроили в городе общественные обсуждения. В голосовании приняли участие 389 человек. Из них 220 человек высказались за включение парка в лесопарковый лесной пояс вокруг Самары.

После этого вопрос направили на рассмотрение профильного комитета губдумы, а оттуда — на рассмотрение областного парламента. В июне 2022 года дума постановила внести участок в границах Московского шоссе, Ташкентской, Алма-Атинской и Стара-Загоры в лесопарковый зеленый пояс.

Однако в филиале Росреестра по Самарской области сообщили, что сведения о Парке 60-летия Советской власти как об объекте «лесопаркового зеленого пояса» в ЕГРН до сих пор отсутствуют. Более того, внести эти изменения регистрирующий орган просто не имеет права.

— Федеральным законодательством, которое регулирует деятельность Росреестра, не предусмотрена возможность внесения в ЕГРН сведений о таких объектах, как «лесопарковые зеленые пояса», — сообщили представители учреждения в ответе на запрос 63.RU.

При этом они подтвердили, что учреждение является «уполномоченным органом по ведению ЕГРН в части внесения сведений о границах, в том числе лесничеств и зон с особыми условиями использования территорий».

 

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