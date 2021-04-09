Оцепление улицы Куйбышева в Самаре: названа причина

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В ГУ МВД России по Самарской области сообщили об итогах спецоперации, которую силовики провели накануне в Самаре.

Около 18:00 они оцепили квартал вокруг мэрии города: улицу Куйбышева на участке между Красноармейской и Льва Толстого.

Источник в оперативных структурах региона сообщил 63.RU, что операция связана с анонимным звонком о минировании административного здания. Какого или каких зданий, не уточнялось.

— Сотрудники полиции обследовали административные здания в Самаре: предметов, угрожающих жизни и здоровью населения, не обнаружено, — рассказали в облглавке.