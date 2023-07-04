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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Отравившихся медвежатиной в Забайкалье уже 11

4 июля 2023 09:10
118
Отравившихся медвежатиной в Забайкалье уже 11

За медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних. 

Состояние:
- трое средней степени тяжести, один из них несовершеннолетний. 
- восемь в удовлетворительном

Проводится консультация по телемедицинской системе со специалистами краевой клинической инфекционной больницы.

Напомним, накануне в селе Куанда Каларского округа местные жители обратились за медицинской помощью, по предварительной версии, после употребления в пищу дикого мяса. Ситуация находится на контроле губернатора Забайкалья, сообщает https://t.me/zabkrai75

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