Отравившихся медвежатиной в Забайкалье уже 11

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За медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Состояние:

- трое средней степени тяжести, один из них несовершеннолетний.

- восемь в удовлетворительном

Проводится консультация по телемедицинской системе со специалистами краевой клинической инфекционной больницы.

Напомним, накануне в селе Куанда Каларского округа местные жители обратились за медицинской помощью, по предварительной версии, после употребления в пищу дикого мяса. Ситуация находится на контроле губернатора Забайкалья, сообщает https://t.me/zabkrai75