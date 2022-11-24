Отпечаток обуви помог участковому региона установить подозреваемого в краже

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В дежурную часть пункта полиции по Камышлинскому району МО МВД России «Клявлинский» за помощью обратился работник одного из обществ с ограниченной ответственностью. Он сообщил полицейским, что неизвестный на территории Камышлинского района Самарской области, где рабочая бригада производила строительные работы, похитил металлическую лестницу. Ущерб от действий неизвестного преступника составил более 6 000 рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили работников бригады, которые заняты на производстве ремонта под автомобильным мостом на трассе М-5. Полицейские установили, что во время обеденного перерыва, когда рабочих не было на строительной площадке неизвестный совершил кражу лестницы.

Во время осмотра места происшествия участковый уполномоченный полиции обратил внимание дознавателя и эксперта на отпечатки следов обуви с характерным протектором подошвы, а сам не теряя времени приступил к осмотру территории, прилегающей к месту совершения преступления. Около лесной посадки участковый обнаружил группу лиц, которые занимались уборочными работами.

Во время разговора с гражданами уполномоченный обратил внимание, на то, что след обуви одного из рабочих совпадает со следом, который полицейский увидел на месте преступления.

Подозреваемым оказался ранее судимый житель Камышлинского района. В ходе опроса он признался, что, увидев оставленную без присмотра лестницу, забрал её и спрятал в стогу сена. Сотрудники полиции изъяли похищенное и вернули законному владельцу.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

В настоящий момент материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и соблюдать меры по обеспечению сохранности своего имущества. Нередко факторами, способствующими совершению большинства преступлений, является отношение потерпевших к своему имуществу, а также их излишняя доверчивость.