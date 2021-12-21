Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой

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Отец учащейся на факультете психологии МГУ 9-летней Алисы Тепляковой напал на завкафедрой, сотрудники вызвали полицию, сообщила РИА Новости пресс-служба факультета.

"Сегодня проходил экзамен у студентки первого курса Алисы Тепляковой. Во время экзамена присутствовать на экзамене может только студент без сопровождающего. Папа ожидал Алису на посту охраны, ему предоставили возможность ожидать там в тепле и комфорте. В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования. После этого нам пришлось вызвать полицию. Он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям. Мы закрыли его в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда", - сообщила пресс-служба факультета.

Алиса сдавала предмет "Введение в психологию". Девочка не сдала его и, расстроившись из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории прежде, чем узнала результат. Комиссия ожидала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец "устроил скандал", уточнили в пресс-службе.

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