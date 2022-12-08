От уголовной ответственности чапаевский алиментщик пытался сбежать в другой город

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Алиментщик из г. Чапаевска собирался покинуть регион, чтобы избежать уголовной ответственности. Благодаря слаженной работе судебных приставов должника удалось снять с поезда и доставить в отделение.

В отношении жителя Самарской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу 2-х несовершеннолетних детей. Мужчина, зная о своих родительских обязательствах, официально нигде не работал и попыток к погашению задолженности в 400 тысяч рублей не предпринимал.

Судебный пристав-исполнитель г. Чапаевска предупредил алиментщика, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», и вызвал его на допрос. Однако мужчина в назначенное время не явился.

В ходе проведения оперативных мероприятия судебные приставы установили, что должник купил жд-билет до г. Воронеж. Согласно полученным сведениям в ближайшее время поезд должен был совершить длительную остановку на станции «Ртищево-1». Там судебные приставы совместно с сотрудниками полиции должника обнаружили и сняли с поезда.

Мужчину доставили в отделение судебных приставов г. Чапаевска для проведения следственных действий. Теперь за неисполнение своих родительских обязательств ему грозит уголовная ответственность.