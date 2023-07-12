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От сызранца добились ремонта в квартире, где он устроил пожар

12 июля 2023 10:30
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От сызранца добились ремонта в квартире, где он устроил пожар

В результате неосторожного обращения с огнем молодой человек допустил возгорание в квартире, которую ему предоставила местная администрация по договору социального найма. Судебные приставы г. Сызрани добились, чтобы парень исполнил решение суда и сделал ремонт в жилом помещении.

Местная администрация пыталась самостоятельно решить вопрос восстановления квартиры после пожара, однако виновник возгорания игнорировал визиты жилищной комиссии. В результате долгого общения им все же удалось убедить молодого человека заменить входную дверь. Но приводить в порядок внешний вид квартиры житель г. Сызрани не желал. Администрация обратилась с заявлением в суд. Служители Фемиды обязали виновника пожара установить межкомнатную дверь, покрасить потолок, оклеить обоями стены в комнате и на кухне и установить плинтуса.

Исполнительное производство было возбуждено в отделении судебных приставов №1
 г. Сызрани и Сызранского района. Судебный пристав-исполнитель вручил должнику требование об исполнении решения суда, а также предупредил о мерах, которые могут быть применены за его несвоевременное исполнение. Повторная проверка показала, что следы пожара устранены не были. Тогда сотрудник Службы вынес в отношении молодого человека постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Должник, не желая усугублять ситуацию, сделал ремонт в квартире.

 

Теги: Судебные приставы

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