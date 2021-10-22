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Основное о пожаре на заводе по производству взрывчатки под Рязанью

22 октября 2021 22:15
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По последним данным, погибли 17 человек.

Пожар произошел утром 22 октября в Рязанской области в цехе компании "Разряд", которая производит взрывчатку. По последним данным, погибли 17 человек. ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Что произошло

Информация о происшествии в поселке Лесное Шиловского района поступила в МЧС в 08:22 мск.

Первоначально в цехе "по неизвестным причинам" произошел взрыв, заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян. После этого начался пожар. Огонь удалось локализовать на площади 160 кв. м, сейчас он потушен.

Здание цеха, по информации источника ТАСС, полностью разрушено - сохранились только одиночные конструкции. При этом спасатели нашли в здании еще несколько тонн селитры, которую разбавляют водой, чтобы исключить вероятность еще одного взрыва.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что не зарегистрировали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в районе ЧП.

Официально причины пожара пока не назывались. Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса. Позднее он уточнил, что причиной ЧП могло стать замыкание в конвейерной ленте.

Погибшие и пострадавшие

​​​​​В цехе в момент происшествия находились 17 человек, сообщил глава администрации Шиловского района, где расположено предприятие, Владимир Луканцов.

По последней информации, все 17 погибли. Тела 16 из них обнаружили на месте происшествия, еще один умер в больнице.

Все погибшие, как сообщили в правительстве региона, были местными жителями. Опознать их пока не удалось.

Реакция властей

Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований безопасности опасных объектов. Председатель СК Александр Бастрыкин направил в Рязанскую область для расследования криминалистов центрального аппарата.

О проведении проверок также заявили прокуратура Рязанской области и Ростехнадзор. Генпрокуратура в связи с инцидентом организовала проверку Приокского управления Ростехнадзора. 

Врио главы МЧС России Александр Чуприян прибыл на место происшествия.

Как заявил министр труда и социальной защиты населения области Валерий Емец, семьи погибших получат по 1 млн рублей.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил 25 октября в регионе днем траура.

Также Любимов обратился к МЧС и Ростехнадзору с просьбой провести внеплановые проверки на опасных производствах региона.

Информация о заводе

Специализацией ООО "Разряд", в здании которого произошел пожар, является производство промышленной взрывчатки. Кроме того, предприятие занимается утилизацией боеприпасов.

Компания расположена на площадях ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик", которое было признано банкротом в 2015 году. Ранее это предприятие производило авиационные средства поражения и реактивные снаряды для систем залпового огня.

 

Фото:  МЧС

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