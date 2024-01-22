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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Организована проверка по факту пожара на Кировском рынке в г. Самаре

22 января 2024 13:49
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Организована проверка по факту пожара на Кировском рынке в г. Самаре.

Сегодня, 22 января 2024 года около 9:30 начался пожар на территории Кировского рынка.

В настоящее время продолжается локализация пожара.

На месте происшествия деятельность правоохранительных органов и аварийных служб координирует заместитель прокурора Самарской области Дмитрий Смоленцев.

Прокуратурой организована проверка соблюдения противопожарного законодательства на территории рынка. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и дана оценка действиям ответственных лиц.

Теги: Пожар

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