Организована проверка по факту пожара на Кировском рынке в г. Самаре.

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Сегодня, 22 января 2024 года около 9:30 начался пожар на территории Кировского рынка.

В настоящее время продолжается локализация пожара.

На месте происшествия деятельность правоохранительных органов и аварийных служб координирует заместитель прокурора Самарской области Дмитрий Смоленцев.

Прокуратурой организована проверка соблюдения противопожарного законодательства на территории рынка. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и дана оценка действиям ответственных лиц.