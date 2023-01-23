Организация сорвала поставку медицинских перчаток в самарский наркодиспансер

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ООО «ИнвестМедТорг» сорвало поставку медицинских перчаток в самарский областной наркологический диспансер. Об этом сообщает УФАС по Самарской области.

Медицинское учреждение попросило включить общество в реестр недобросовестных поставщиков. Оно сорвало поставку медицинских перчаток на сумму 599 тысяч рублей. Соответствующий контракт был заключен в октябре прошлого года.

Поставлять товар должны были отдельными партиями по ежемесячной заявке наркологического диспансера. Однако медицинские перчатки так и не поступили.

В связи с этим самарский наркологический диспансер односторонне отказался от исполнения контракта. А из-за допущенного нарушения управление включило ООО «ИнвестМедТорг» в реестр недобросовестных поставщиков на два года, пишет Самара-КП.