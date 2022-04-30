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Определен типичный автомобиль пьяного водителя

30 апреля 2022 10:36
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Определен типичный автомобиль пьяного водителя

«Мослента» с помощью адресованного сотрудникам ГИБДД руководства по выявлению нетрезвых участников дорожного движения определила типичный автомобиль пьяного водителя.

Чаще всего инспекторам дорожно-патрульной службы в нетрезвом виде попадались водители автомобилей ВАЗ. Данная марка транспортного средства при указанном нарушении ПДД встречалась в 28 процентах случаев. Второе место в антирейтиге заняли владельцы различных моделей Toyota — 11 процентов, а третье — Hyundai (6 процентов).

Отмечается, что в большинстве аварий участвуют машины, которым от 10 до 15 лет. Также в ДТП нередко попадают водители каршеринга и владельцы мотоциклов. Двухколесные ТС марки ИЖ встречаются в происшествиях на дороге в 43,1 процента случаев, «Урал» — в 30 процентах, а YAMAHA — в 14,1 процента.

Теги: БДД

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