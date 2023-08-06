Оползень полностью уничтожил грузинский курорт Шови

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Грузинский курорт Шови перестал существовать. Об этом сообщил генсек правящей партии Грузии Каха Каладзе. По словам мэра Тбилиси, живописное место стер с лица земли масштабный оползень.

"Будем честны, Шови больше не существует. Курорт полностью уничтожен", – заявление политика процитировал ТАСС.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели и военные. Они разбирают завалы и ищут пропавших без вести.

До сих пор ничего не известно о судьбе 18 человек. Жертвами же опасного природного явления стали 17 граждан. Среди них – наша соотечественница.