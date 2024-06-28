Оперативники изъяли у 42-летнего самарца патроны калибра 5,45 мм

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Сотрудникам отдела уголовного розыска отдела полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по г. Самаре поступила оперативная информация о том, что местный житель 1981 года рождения мужчина может быть причастен к незаконному хранению боеприпасов. При проверке данные сведения подтвердились: мужчину задержали на ул. Челюскинцев. При нем обнаружили пакет с предметами, похожими на патроны.

Изъятое направили на исследование в подразделение отдела экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по г. Самаре. Согласно полученным результатам, задержанный хранил при себе 20 патронов калибра 5,45 мм, пригодные для стрельбы.

Подозреваемый пояснил дознавателю, что незаконно хранил боеприпасы без цели сбыта и даже пытался избавиться от них, но не успел.

Отделом дознания отдела полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по г. Самаре в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», освобождается от уголовной ответственности. Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле, или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности их хранения.