Омбудсмен взяла на личный контроль жизнеустройство детей, которых мать оставила на морозе

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла на личный контроль вопрос жизнеустройства троих детей, которых мать оставила в лесу в Новой Москве, передает ТАСС. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

"Для помощи детям выделили волонтеров и психологов, которые будут их сопровождать. Вопрос дальнейшего жизнеустройства детей уполномоченный взяла под личный контроль", - говорится в сообщении.

Кузнецова находится на связи с родственниками детей и будет решать вопрос с органами опеки о том, "кому можно передать детей после больницы по мере выздоровления, чтобы они не оказались в сиротском учреждении". "Все возникающие вопросы будем разрешать вместе с уполномоченными структурами оперативно. Мы детей не оставим", - добавила она.

Также омбудсмен по итогам посещения больницы, в которой находятся дети, сообщила об их состоянии. "Состояние младшей девочки достаточно хорошее. Рядом с ней будут находиться медперсонал и волонтер. Ситуация со средним братом чуть сложнее, прогнозы хорошие. В ближайшие часы их могут перевести в обычную палату, - приводит слова омбудсмена ее пресс-служба. - Удалось поговорить со старшим. Ему досталось больше всех, ведь он шел босиком. Ножки предстоит лечить серьезно, врачи дают осторожные прогнозы".

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, поздно вечером 11 февраля 33-летняя многодетная мать привезла троих детей на территорию лесополосы в Новой Москве, имея умысел на их убийство, раздела догола и оставила на улице. Это заметил очевидец, который обратился в правоохранительные органы. Дети с различными степенями обморожения были незамедлительно доставлены в детскую городскую больницу, сообщила Иванова. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии").

Фото: Артем Геодакян/ТАСС