Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о смерти пленного британского наемника Пола Ури

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Британский наемник Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, умер 10 июля из-за болезней и стресса, сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена Донецкой Народной Республики Дарью Морозову.

"С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", — написала она в Telegram-канале.

Отмечается, что у Ури был выявлен ряд хронических заболеваний. Кроме того, он находился в подавленном психологическом состоянии "из-за безразличия к его судьбе на Родине".

Морозова добавила, что международные организации и официальные представители Великобритании были уведомлены о факте пленения Ури, однако "никакой реакции от них не последовало".



"Представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии МККК", — говорится в сообщении.

Он был "профессиональным военным", воевал в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине, руководил боевыми операциями и занимался набором и обучением наемников для украинских войск, сказала омбудсмен.

Ури взяли в плен в апреле при попытке прорыва через блокпост, контролируемый силами ДНР, сообщила она.

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