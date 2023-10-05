Около Сызрани в ДТП один человек погиб, несколько, включая ребенка, пострадали

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4 октября на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 5 человек, 3 - скончались.

В 15:00 час. на 9,4 км а/д Урал Сызрань-1 женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, осуществила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем LADA Vesta, под управлением 20-летнего водителя.

До приезда медиков на месте ДТП скончался 42-летний пассажир Kia Rio. С места аварии госпитализированы: 6-летняя девочка - пассажир и водитель Kia Rio, 24-летняя женщина-пассажир и водитель LADA Vesta.