Около Сызрани подростки кидали камни в проезжавшие поезда

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В Сызрани транспортные полицейские установили личности девяти подростков 12-13 лет, кидавших камни в поезда. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

О том, что дети кидают камни в поезда у станции Сызрань-город, полицейским сообщил дежурный по станции. Через несколько дней инцидент повторился.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних сначала нашли четверых нарушителей — жителей близлежащих домов 12-13 лет. Дети были около железнодорожных путей без взрослых и ради забавы решили кидать камни в поезда.

Во время беседы с детьми полицейские узнали еще о пятерых ребятах, с которыми подростки неоднократно приходили на опасный участок путей. Несовершеннолетние сказали, что не задумывались о последствиях своей забавы.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних провели с детьми профилактические беседы. В отношении родителей составили протоколы о неисполнение родительских обязанностей, пишет Волга Ньюс.