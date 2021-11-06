Около поселка Валы погиб водитель "Лада-Калины" при лобовом столкновении с КАМАЗом   

5 ноября в результате лобового столкновения двух автомобилей «Лада-Калина» и «КАМАЗ» погиб водитель малолитражного транспортного средства.
Авария произошла на трассе М-5 между поселком Валы и городом Жигулевск.
После столкновения оба автомобиля съехали в кювет.
«Лада-Калина» получила серьезные повреждения.
В салоне аварийного автомобиля оказалось зажатым тело водителя.
Потребовалась помощь спасателей по деблокированию тела погибшего.
На месте ДТП работала дежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда города Тольятти, сообщает пресс-служба ПСС СО.
Фото: ПСС СО