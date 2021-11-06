Около поселка Валы погиб водитель "Лада-Калины" при лобовом столкновении с КАМАЗом   

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5 ноября в результате лобового столкновения двух автомобилей «Лада-Калина» и «КАМАЗ» погиб водитель малолитражного транспортного средства.

Авария произошла на трассе М-5 между поселком Валы и городом Жигулевск.

После столкновения оба автомобиля съехали в кювет.

«Лада-Калина» получила серьезные повреждения.

В салоне аварийного автомобиля оказалось зажатым тело водителя.

Потребовалась помощь спасателей по деблокированию тела погибшего.

На месте ДТП работала дежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда города Тольятти, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: ПСС СО