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Пассажир пикапа оказался зажатым в салоне аварийного автомобиля, и ему требовалась помощь спасателей.
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Около поселка Нур столкнулись два автомобиля

30 ноября 2021 15:12
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Пассажир пикапа оказался зажатым в салоне аварийного автомобиля, и ему требовалась помощь спасателей.

30 ноября в Волжском районе Самарской области около поселка Нур в результате сложных погодных условий произошло дорожно-транспортное происшествие.

На дороге  во встречном направлении движения столкнулись два автомобиля. В результате аварии пассажир пикапа оказался зажатым в салоне аварийного автомобиля, и ему требовалась помощь спасателей.

"В 11.49 на место происшествия была направлена дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда Самарской области. В ходе спасательных работ спасатели использовали гидравлические кусачки и домкрат. С многочисленными ушибами пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи. В 12.49 работы на месте происшествия были окончены", - сообщили в пресс-службе ПСС СО.

Спасатели напоминают водителям о необходимости соблюдения безопасного скоростного режима. Берегите свою жизнь и будьте внимательны к другим участникам дорожного движения.

 

Фото:   ПСС СО

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