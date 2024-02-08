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Около 3 млн рублей выявили самарские таможенники в аэропорту Курумоч в ручной клади пассажирки

8 февраля 2024 10:54
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Около 3 млн рублей выявили самарские таможенники в аэропорту Курумоч в ручной клади пассажирки

В ходе выборочного таможенного контроля сотрудниками таможенного поста Аэропорт Самара на «зеленом» коридоре была остановлена женщина, прилетевшая из ближнего зарубежья, в ручной клади которой были обнаружены незадекларированные 2,9 млн рублей.

Законодательно установлен порядок перемещения наличных денежных средств. При единовременном ввозе/вывозе на территорию ЕАЭС наличности, в размере, превышающем в эквиваленте 10 тысяч долларов США по курсу валют на момент ввоза/вывоза, необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию.

Таким образом, в действиях иностранной гражданки усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере). Продолжается проверка.

Начальник таможенного поста Аэропорт Самара Анатолий Законов прокомментировал нарушения, связанные с недекларированием наличных денег. «С начала этого года нами выявлено уже 7 подобных нарушений. Проведенный анализ их причин показал, что не все пассажиры понимают механизм перемещения денег. Нужно сказать, что никаких пошлин и налогов при перемещении значительных сумм наличной валюты уплачивать не нужно. Порядок заключается в сообщении таможенному органу о наличии у пассажира таких сумм, путем заполнения пассажирской таможенной декларации. Это абсолютно бесплатная операция, которая по времени занимает не более 5-7 минут. Кроме того, декларацию можно заполнить заблаговременно в электронном виде, воспользовавшись официальным сайтом ФТС России».

Призываем пассажиров обращать внимание на информационные стенды в зонах прилета и вылета, а также, при возникновении сомнений, обращаться к сотрудникам таможни, находящимся перед входом в «зеленый» коридор.

Более подробно с правилами перемещения физическими лицами товаров, включая валюту и валютные ценности, можно ознакомиться на сайте Федеральной таможенной службы – www.customs.gov.ru в разделе: «Информация для физических лиц».

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