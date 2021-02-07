Около 150 человек пропали при сходе ледника в Индии

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Около 150 человек пропали без вести при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд на севере страны, передают "Известия". Об этом сообщило 7 февраля агентство ANI в Facebook.

После схода ледника возле электростанции в деревне Райни в реке Дхаулиганге резко вырос уровень воды. По данным властей штата, жертвами могут стать 100–150 человек, среди них местные жители и сотрудники электростанции.

Многие дома, расположенные вблизи реки, оказались разрушены. Администрация некоторых округов на севере страны эвакуирует жителей.

По данным Hindustan Times, в ряде северных округов страны введен режим повышенной готовности.

Четыре группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRD) также находятся на месте происшествия и проводят спасательные работы.

Фото: соцсети/"Известия"