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Огромную свинью отловили на проезжей части Дмитровского шоссе рядом с МКАД на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Около полудня на Дмитровку недалеко от пересечения с МКАД откуда-то вышла огромная свинья. Она не сидела на одном месте, а бегала по трассе в разные стороны, мешая движению", - рассказал собеседник агентства.

Сейчас свинью, по предварительной информации, отловили и увезли. Дальнейшая судьба животного не уточняется.

Фото: ru.freepik.com