Огонь охватил 400 квадратных метров травы в Хворостянском районе

31 июля на территории Хворостянского района в 600 метрах южнее села Елань горела трава, о чем в 13 часов 32 минуты диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение.
Оперативно на место происшествия выехал расчет пожарно-спасательной части в количестве 4 человек.
По прибытии к месту пожара было установлено, что горит трава на площади 400 квадратных метров.
На тушение огня незамедлительно был подан 1 ствол «Б».
В 14 часов 38 минут была объявлена локализация пожара, а через 8 минут - ликвидация открытого горения.
Пострадавших и погибших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается.