Огонь охватил 400 квадратных метров травы в Хворостянском районе

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31 июля на территории Хворостянского района в 600 метрах южнее села Елань горела трава, о чем в 13 часов 32 минуты диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение.

Оперативно на место происшествия выехал расчет пожарно-спасательной части в количестве 4 человек.

По прибытии к месту пожара было установлено, что горит трава на площади 400 квадратных метров.

На тушение огня незамедлительно был подан 1 ствол «Б».

В 14 часов 38 минут была объявлена локализация пожара, а через 8 минут - ликвидация открытого горения.

Пострадавших и погибших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"