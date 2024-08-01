Огонь охватил 400 квадратных метров травы в Хворостянском районе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вычет за занятия физической культурой и спортом увеличен
Вычет за занятия физической культурой и спортом увеличен
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
Уже в третий раз в Тольятти состоялось крупное событие для предпринимателей - Всероссийский форум ВЛИЯНИЕ
Уже в третий раз в Тольятти состоялось крупное событие для предпринимателей - Всероссийский форум ВЛИЯНИЕ
«Крылья Советов» интересуются 30-летним экс-защитником «Спартака» Георгием Джикией
«Крылья Советов» интересуются 30-летним экс-защитником «Спартака» Георгием Джикией
16-летний велосипедист пострадал в ДТП в Сызрани
16-летний велосипедист пострадал в ДТП в Сызрани
У 24-летней сызранки обнаружили пачку сигарет, в которой был героин
У 24-летней сызранки обнаружили пачку сигарет, в которой был героин
Производителям технологического оборудования снизят налог на прибыль
Производителям технологического оборудования снизят налог на прибыль
В Самарской области концертом для участников iВолги завершился цикл фестивальных мероприятий авторской песни «На Грушинской волне»-2024»
В Самарской области концертом для участников iВолги завершился цикл фестивальных мероприятий авторской песни «На Грушинской волне»-2024»
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.11
-0.22
EUR 93.51
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Огонь охватил 400 квадратных метров травы в Хворостянском районе

1 августа 2024 11:24
138
Огонь охватил 400 квадратных метров травы в Хворостянском районе

31 июля на территории Хворостянского района в 600 метрах южнее села Елань горела трава, о чем в 13 часов 32 минуты диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение.
Оперативно на место происшествия выехал расчет пожарно-спасательной части в количестве 4 человек.
По прибытии к месту пожара было установлено, что горит трава на площади 400 квадратных метров.
На тушение огня незамедлительно был подан 1 ствол «Б».
В 14 часов 38 минут была объявлена локализация пожара, а через 8 минут - ликвидация открытого горения.
Пострадавших и погибших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Похвистневском районе ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме
31 июля 2024, 13:17
В Похвистневском районе ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме
Горели домашние вещи на площади 15 квадратных метров. Происшествия
334
Пожарные ликвидировали крупное возгорание сухой травы в Волжском районе
31 июля 2024, 12:39
Пожарные ликвидировали крупное возгорание сухой травы в Волжском районе
Трава на площади тысяча квадратных метров горела около поселка Черновский. Происшествия
345
В Самаре на улице Некрасовской горел нежилой дом
30 июля 2024, 13:27
В Самаре на улице Некрасовской горел нежилой дом
Огонь охватил территорию площадью 30 квадратных метров. Происшествия
359
В центре внимания
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1 августа 2024  13:59
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
12
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
1 августа 2024  11:38
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
178
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
1 августа 2024  11:19
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
146
В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение по ряду улиц
1 августа 2024  09:47
В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение по ряду улиц
187
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинс
31 июля 2024  13:58
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской
398
Весь список