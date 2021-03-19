Одиннадцатилетний мальчик выпал с балкона 25-го этажа в Новочебоксарске и остался жив

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Одиннадцатилетний мальчик выпал с балкона 25-го этажа в Новочебоксарске на припаркованную "Газель" и остался жив, он в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Чувашии.

"Сегодня утром 11-летний мальчик поднялся на 25-й этаж дома на улице Винокурова в Новочебоксарске на общий балкон и оттуда упал. Мальчик упал на припаркованную возле дома "Газель". Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии", — рассказали агентству в региональном СУ СК.

По словам собеседницы агентства, сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Фото: соцсети