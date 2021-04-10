Один российский турист погиб и 26 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

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Один российский турист погиб и 26 пострадали в результате в ДТП с автобусом в Турции, заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье в субботу.

"Десятого апреля около 9.30 утра на трассе Конья – Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик". По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге. В результате ДТП пострадали 26 россиян. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь.

"Два сотрудника посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия. Посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями", - сказал сотрудник российской дипмиссии.

Фото: РИА Новости / Виктория Виатрис