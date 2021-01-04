Один из пострадавших при прорыве трубы в Волжском под Волгоградом умер

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Один из четырех мужчин, получивших в воскресенье ожоги кипятком при прорыве трубы горячего водоснабжения в городе Волжский Волгоградской области, умер в реанимации 25-й больницы Волгограда, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

"Один из пациентов 1945 года рождения скончался. В реанимации сейчас остался один пострадавший, еще двое - в общих палатах", - сказала представитель комитета.

По данным пресс-службы СУ СК России по Волгоградской области, следователи организовали проверку по факту коммунальной аварии. "По предварительным данным, от высокого давления на трубе, предназначенной для отопления многоквартирных домов, произошел разрыв шва длиной около 70 см. Напор горячей воды разрушил покрытие проезжей части, что привело к обрушению асфальта", - говорится в сообщении управления.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области сообщали, что среди госпитализированных - сотрудник ведомства, который пострадал при спасении людей на месте ЧП. Все получившие ожоги - мужчины 27, 30, 65 и 75 лет.

О происшествии

В воскресенье днем в Волжском из-за прорыва трубы под одной из улиц провалился асфальт, образовавшийся проем затопило кипятком, пострадали четыре человека. Последствия коммунальной аварии полностью ликвидировали лишь в понедельник утром, отопление и горячая вода поступают в дома жителей всех семи микрорайонов города, попавших в зону отключения.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в воскресенье поручил региональным профильным комитетам в связи с технологическим инцидентом в кратчайшие сроки устранить последствия, а также выяснить причины инцидента для принятия мер по предупреждению подобных происшествий. Прокуратура региона организовала проверку после коммунальной аварии.

Фото: РЕН ТВ/"Известия"