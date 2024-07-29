82

Один человек умер, еще трое пострадали после удара молнии в парке «Патриот» в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщил Минздрав региона.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Состояние одного из поступивших оценивается как тяжелое, остальных — средней степени тяжести.

Как рассказали в экстренных службах, инцидент произошел на главной площади перед храмом Вооруженных сил (ВС) России. Люди, в которых ударила молния, прятались под зонтом от дождя.

В сети появилось видео этого момента. На кадрах видно, что три человека стоят рядом, а один из них держит зонт. В момент предполагаемого удара молнии они все падают на землю.

Как пишет «Московский комсомолец», основной удар пришелся на 67-летнего мужчину, впоследствии он скончался, и его 39-летнего зятя — капитана московской полиции, пишет Лента. Также пострадали 39-летняя супруга полицейского и ее 61-летняя мать.