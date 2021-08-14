Один человек погиб и два госпитализированы в результате ДТП около села Выселки

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Один человек погиб и два госпитализированы с многочисленными травмами в результате ДТП около села Выселки на автодороге Тольятти-Хрящевка.

ВАЗ 2109 на большой скорости столкнулся в попутном направлении с прицепом грузового автомобиля.

После столкновения легковой автомобиль отбросило в кювет.

На место происшествия были направлены спасатели Поисково-спасательного отряда Тольятти.

Одного пассажира выбросило из автомобиля. Пострадавшего госпитализировали.

"Из аварийного автомобиля спасатели с помощью гидроинструмента освободили водителя и передали врачам скорой медицинской помощи. Пассажир на переднем сидении погиб. Его деблокировали из аварийного автомобиля", - сообщили в пресс-службе ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО