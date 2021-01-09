Очевидцы рассказали о крушении индонезийского Boeing

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Очевидцы крушения пассажирского Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air в Индонезии сообщили, что видели взрыв самолета, передают "Известия". Об этом пишет 9 января портал Kompas.

По данным портала, воздушное судно упало в воду вблизи острова Мале неподалеку от Джакарты. Один из рыбаков сообщил, что самолет взорвался и загорелся. На месте крушения работают спасатели. По предварительным данным, уже обнаружены останки тел и обломки фюзеляжа.

Boeing 737 пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты. На борту находились не менее 62 человек, в том числе семеро детей.

Российское посольство сообщило, что по предварительным данным россиян на борту не было. Власти Индонезии уточняют информацию об иностранцах, которые могли находиться в самолете.

Фото: ТАСС/dpa/Markus Mainka/"Известия"