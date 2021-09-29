Очередную "резиновую квартиру" нашли в Тольятти

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Местный житель за денежное вознаграждение зарегистрировал в своем доме 50 граждан Российской Федерации.



Участковые уполномоченные полиции отдела полиции в Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания граждан РФ.

По данным полицейских, местный житель 1976 года рождения с августа по сентябрь текущего года незаконно поставил на регистрационный учет 50 граждан РФ по месту своей регистрации и проживания в частном доме, расположенном в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

При подаче документов на регистрацию мужчина неоднократно предупреждался должностными лицами об ответственности за нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

По информации правоохранителей, мужчина безработный, ранее привлекался к уголовной ответственности также за преступление в сфере миграции.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение – свыше 50 тысяч рублей.

В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 112.