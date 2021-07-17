Обвиняемый в убийстве Екатерины Пузиковой покончил с собой

73

Обвиняемый в убийстве Екатерины Пузиковой - вдовы отравленного в 2012 году самарского банкира покончил с собой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По подозрению в убийстве был задержан президент федерации профессионального кикбоксинга Самарской области Алексей Рясков. Он признал вину в совершенном преступлении, Самарский районный суд арестовал его на два месяца.

Как сообщили РИА Новости в СУСК по региону, 12 июля ему было предъявлено обвинение в убийстве, после ареста он находился в медицинском учреждении ФСИН.

"Да, он покончил с собой", - сказал собеседник агентства.

Фото из открытых источников